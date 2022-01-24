В Орле сотрудники салона связи спасли пенсионерку от мошенников

Сотрудники салона сотовой связи спасли пенсионерку от мошенников. Фото: архив "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле сотрудники салона сотовой связи спасли пенсионерку от мошенников. Пожилая женщина пришла, чтобы перевести телефонным аферистам деньги, но менеджеры раскрыли обман.

Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Мошенники действовали по уже отработанной схеме. 82-летней женщине они представились сотрудниками службы безопасности банка, сказали, что ее деньги в опасности и убедили перевести определенную сумму на якобы безопасный счет. Когда пенсионерка пришла в салон сотовой связи с наличными, его сотрудники уточнили, кому же женщина хочет перевести такую крупную сумму? Затем они поговорили со звонившими пожилой орловчанке незнакомцами и поняли, что имеют дело с мошенниками. Так удалось избежать беды.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление подозреваемых и всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в УМВД России по Орловской области.