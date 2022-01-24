В Орловской области закрыли фуд-корты и детские комнаты в общепите. Решение принято на заседании регионального штаба по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции.

Заседание провел губернатор Орловской области Андрей Клычков. Решения приняты на фоне распространения не только коронавирусной инфекции, но и гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– В связи с ростом в регионе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение временно приостановить деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях, – рассказали в пресс-службе правительства.

Помимо этого, на территории региона запретили работу фуд-кортов. Они будут работать только на вынос и доставку.