В Орле отменят троллейбусы №1 и №8 и запустят №2 и №7

С февраля троллейбусы в Орле изменят маршруты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле с февраля 2022 года изменят маршруты троллейбусы. Привычные горожанам №1 и №8 отменят, а вместо них запустят №2 и №7.

Как с 3 февраля 2022 года будут ходить троллейбусы в Орле рассказали в пресс-службе мэрии. Троллейбус №2 пойдет по маршруту "Санаторий "Лесной" - Наугорское шоссе", троллейбус №7 по маршруту "Переулок Южный - Автовокзал". Схема движения приведена ниже.

Как пояснили в мэрии, причина изменений заключается в том, что троллейбусные маршруты дублируют автобусные. Например, нынешний маршрут №8 дублирует автобус №47. И еще одна причина - малое количество автобусов, идущих через Советский район в район Северный. Теперь Наугорский микрорайон и Северный микроайон свяжет троллейбус.

- Возможность доехать из Северного района в Заводской сохраняется за счет пяти городских и нескольких пригородных автобусных маршрутов, всего на них работают порядка 75 единиц. Останется возможность доехать и из микрорайона в сторону автовокзала через мост Дружбы, - прокомментировали грядущие изменения в пресс-службе мэрии Орла.

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