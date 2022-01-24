В орловских больницах остановлен плановый прием пациентов

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В Орловской области больницы и поликлиники остановили плановый прием пациентов. В том числе и детские.

Прием, за исключением выдачи рецептов, временно приостановлен из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Как сообщил глава регионального депздрава Станислав Шувалов, нагрузка на медицинские учреждения в настоящее время выросла вдвое. Количество пациентов с коронавирусом, за которыми наблюдают врачи, превышает 3000 человек.

- В связи со складывающейся ситуацией необходимо приостановить оказание плановой медицинской помощи, особенно это касается поликлиник, оставив по одному специалисту для выписки рецептов. В том числе планируется привлечь к этой работе специалистов профилактических медицинских организаций таких как физкультурный диспансер и других, - сообщил Станислав Шувалов.