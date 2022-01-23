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Происшествия23 января 2022 8:48

На двоих орловцев завели дело за слив бензина из чужого автомобиля

Жители Свердловского района украли 25 литров топлива
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Полицейские раскрыли кражу бензина

Полицейские раскрыли кражу бензина

Фото: Архив "КП"

Двое жителей Орловской области попали под уголовную статью за кражу бензина. Мужчины слили из бака чужого автомобиля 25 литров топлива, но были разоблачены участковым.

Все произошло в Свердловском районе. Местный житель увидел, как неизвестные сливают бензин из его "Семерки". Когда похитители увидели свидетеля, то сразу скрылись. Владелец автомобиля пошел в полицию. Как оказалось, момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения. Участковому отъезжающий от места преступления автомобиль показался знакомым: он принадлежит местному 36-летнему мужчине. При проверке, догадки полицейского подтвердились.

- Полицейские передали коллегам из дорожно-патрульной службу информацию о совершенном противоправном деянии и данные разыскиваемого автомобиля. Сотрудники ДПС остановили транспортное средство. В автомобиле, где находились двое граждан, были обнаружены две канистры с бензином и шланг. Подозреваемые сознались в совершенной краже, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как оказалось, владелец автомобиля и его 33-летний товарищ катались по районному центру и решили поживиться бензином. Автомобиль, из которого можно слить топливо, похитители выбрали случайно. Ущерб составил около 1700 рублей.

Теперь обоим придется отвечать за свой поступок в суде: на мужчин полицейские завели уголовное дело о краже.

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