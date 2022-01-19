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В Орловской области не смогли освоить 200 миллионов рублей по нацпроектам. Всего на национальные проекты в 2021 году выделено 5,48 миллиарда рублей.

Данный вопрос был поднят на комитете по бюджету, налогам и финансам в Областном Совете. О освоении средств на национальные проекты в 2021 году рассказала руководитель Департамента финансов региона Елена Сапожникова.

– В Орловской области в 2021 году реализовано 44 региональных проекта. В бюджете на эти цели было предусмотрено 5 миллиардов 482 миллиона рублей. Финансирование составило свыше 5,2 миллиарда рублей, это 95,7% от предусмотренного объема, – рассказала член правительства.

На 100% освоены средства по таким направлениям как экология, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

Демография, здравоохранение, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги – направления, на которые потрачено почти 100% денежных средств.

Финансирование по национальному проекту «Образование» составило 68, 35 миллионов рублей. Не профинансировано около 200 миллионов рублей. Это средства направлены на строительство школы на улице Зеленина. Подрядчик обещает выполнить работы в срок.