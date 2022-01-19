Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Представители Рособрнадзора посетили Орел. На встрече речь шла об улучшении региональной системы образования.

О визите рассказали в пресс-службе регионального Правительства. Представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки посетили региональный центр оценки качества образования. На встрече прозвучала информация о том, что орловские выпускники с хорошими результатами сдают экзамены, а затем поступают на бюджет в вузы.

Предтавители Рособрнадзора также посетили региональный центр качества образования.