Орловцы могут посещать фитнес-залы без QR-кода. Их действие приостановлено в регионе до 28 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Глава региона Андрей Клычков ответил на вопрос про фитнес-залы в прямом эфире:

– Мы сохранили QR-коды для массовых мероприятий с длительным нахождением людей. Это спортивные и культурные мероприятия с участием зрителей. Для посещения фитнес-центров QR-код не нужен, – сказал губернатор.

Действие кодов остановлено до 28 февраля, за исключением зрелищных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также кинотеатров, учреждений культуры, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта.