Новогодняя ярмарка в Орле закрылась

Ярмарка закрылась до будущего Нового года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле закрылась новогодняя ярмарка. Минувшие выходные стали последними, когда горожане и гости областной столицы могли купить изделия умельцев или подкрепиться в центре города.

Ярмарка проработала почти месяц. А вот праздничное облачение Орел сохранит до конца января. Елки, иллюминация, световые инсталляции еще пару недель порадуют горожан и гостей областного центра. А некоторые украшения останутся на своих местах на постоянной основе.

- Полюбившиеся всем ротонда и мерцающие деревья в Детском парке будут радовать жителей круглый год, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.