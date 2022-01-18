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Общество18 января 2022 7:06

Новогодняя ярмарка в Орле закрылась

Праздничное украшение города сохранится до конца января
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Ярмарка закрылась до будущего Нового года

Ярмарка закрылась до будущего Нового года

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле закрылась новогодняя ярмарка. Минувшие выходные стали последними, когда горожане и гости областной столицы могли купить изделия умельцев или подкрепиться в центре города.

Ярмарка проработала почти месяц. А вот праздничное облачение Орел сохранит до конца января. Елки, иллюминация, световые инсталляции еще пару недель порадуют горожан и гостей областного центра. А некоторые украшения останутся на своих местах на постоянной основе.

- Полюбившиеся всем ротонда и мерцающие деревья в Детском парке будут радовать жителей круглый год, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.