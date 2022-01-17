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Орловская область получила 146 миллионов рублей на лекарства для льготников. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов во время онлайн-брифинга.

Глава Департамента рассказал, что от местных жителей поступают вопросы о льготных лекарствах, в том числе по сахароснижающим препаратам и полоскам для контроля уровня сахара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В регион поступило 146 миллионов рублей для обеспечения лекарствами федеральных льготников. Глава Департамента считает, что ситуация будет стабилизироваться. Многие лекарства уже в наличии.

– Помимо тех средств, которые мы получаем ежегодно на эти цели, сейчас у нас есть дополнительные средства, которые мы будем использовать для лекарственного обеспечения льготников, – сказал Станислав Шувалов.