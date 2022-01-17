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Общество17 января 2022 12:43

Губернатор Орловской области 24 января проведет ежегодную пресс-конференцию

Она начнется в 15.00 и пройдет в здании областной администрации
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Губернатор Орловской области 24 января проведет ежегодную пресс-конференцию. Она начнется в 15.00 и пройдет в здании областной администрации.

На мероприятие пригласят представителей средств массовой информации районного, регионального и федерального уровня. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Андрей Клычков подведет итоги социально-экономического развития области в 2021 году и расскажет о поставленных задачах на 2022 год.