Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Губернатор Орловской области 24 января проведет ежегодную пресс-конференцию. Она начнется в 15.00 и пройдет в здании областной администрации.

На мероприятие пригласят представителей средств массовой информации районного, регионального и федерального уровня. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Андрей Клычков подведет итоги социально-экономического развития области в 2021 году и расскажет о поставленных задачах на 2022 год.