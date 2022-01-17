В Орловской области с 1 июля 2022 года подорожает оплата за услуги ЖКХ

С 1 июля вырастет ценник на коммуналку Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области, как и по всей стране, с 1 июля 2022 года подорожает стоимость коммунальных услуг. В среднем тариф, за весь набор услуг, вырастет в пределах 4%, за отдельно взятые услуги не превысит 6,2%.

Такая информация прозвучала сегодня на заседании регионального правительства. Новый ценник сохранится на период с июля по декабрь включительно.

Электроэнергия подорожает на 5%. Для городского населения тариф составит 4,41 руб/квт.ч., для тех, кто живет в сельской местности и для тех, в чьих домах электроплиты, тариф составит 3,09 руб/квт.ч.

За вывоз мусора орловцы будут платить по следующим расценкам. Для жителей многоэтажек тариф составит 79 рублей с человека, с жителей частных домов в городе 99 рублей, а на селе - 89 рублей.