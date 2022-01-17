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В Орловской области заключили 1 592 социальных контракта в прошлом году. Об этом рассказала руководитель Департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина.

– В 2021 году было заключено 1 592 социальных контракта. На эти цели было израсходовано 164 миллиона рублей. Социальный контракт предусматривает финансовую поддержку семьям с доходом ниже прожиточного минимума. В 2021 году сумма прожиточного минимума составляла 10 722 рубля, в 2022 году сумма уже 11114 рублей, – рассказала Ирина Александровна.

Государственную помощь можно получить по четырем направлениям: индивидуальное предпринимательство, поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства и трудная жизненная ситуация.

В текущем году оказание поддержки продолжится, приоритеты сместятся от индивидуальной предпринимательской деятельности в пользу поиска работы. Кроме помощи с поиском рабочего места, в течение трех месяцев будет доплачиваться минимальный размер оплаты труда к основной заработной плате. В этом году в рамках социального контракта будет предусмотрено обучение.