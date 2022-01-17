Фото: пресс-служба Орловского краеведческого музея

В Орловском военно-историческом музее откроется выставка «Мозаика эпопеи». Она посвящена роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир».

Посетители смогут увидеть рукописи автора, иллюстрации и эскизы художников, а также гравюры, отражающие события войны с Наполеоном. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

– В центре выставки – история работы над романом, события, подтолкнувшие автора к созданию шедевра. А обрамляют все это персонажи романа, которые, благодаря большому количеству экранизаций и театральных постановок, рисунков и эстампов, уже давно живут своей собственной жизнью, независимой от авторской воли, – рассказали в пресс-службе.

Выставка будет работать до 25 февраля 2022 года. Ее могут посетить зрители старше 12 лет. Для входа в музей необходимо предъявить QR-код, надеть маску и пройти температурный контроль.