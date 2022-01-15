Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

В Орловской области за последние сутки умерло 4 человека от коронавируса. Заразилось 191, выздоровело 49. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

За последние 24 часа в регионе подтвержден 191 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в регионе – 72 223.

Закрытых анализов за сутки в регионе меньше, чем заболевших, – 49. Всего за время пандемии с вирусом справилось 67 445 человек.

Умерло 4 человека. Коронавирус унес жизни 1 575 орловцев.