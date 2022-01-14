Фото: пресс-служба администрации Орла

В январе в Орле откроются два новых детских сада. Дошкольные учреждения на Планерной и Кузнецова получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла. Детские сады построены по одному проекту, они рассчитаны на 80 детей каждый. В них есть по четыре спальни на 20 малышей, пищеблок,

В садиках есть по четыре спальни для 20 воспитанников, пищеблок, зал для поведения утренников и спортзал. На территории установлены навесы, игровое оборудование.

В детском саду на Кузнецова еще остались свободные места. Справки по телефонам 73-54-46, 73-59-17.