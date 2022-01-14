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Происшествия14 января 2022 11:23

В Орле водитель не уступил дорогу и спровоцировал тройное ДТП

В Железнодорожном районе столкнулись "Рено", "Митсубиши" и "ВАЗ"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Железнодорожном районе столкнулись три автомобиля

В Железнодорожном районе столкнулись три автомобиля

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Тройное ДТП случилось вечером 13 января в Орле. Столкнулись "Рено", "Митсубиши" и "ВАЗ.

Картину произошедшего описали в УГИБДД. Примерно в 18.30 водитель на легковушке "Рено Логан" выезжал на главную дорогу с Магазинной улицы на 1-ю Курскую. Он не уступил дорогу автомобилю "Митсубиши Паджеро", который ехал по главной со стороны улицы 5-го Августа в направлении Ливенской. Машины столкнулись. От удара "Митсубиши" врезался в "ВАЗ", который ехал во встречном направлении.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Рено Логан" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.