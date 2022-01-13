Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области
В колониях Орловской области начался конкурс снежных фигур. В год тигра учреждения украсил главный символ наступившего года.
Первыми участие в конкурсе приняли осужденные из поселка Нарышкино и города Ливны. Он пройдет во всех исправительных учреждениях региона. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Фантазия участников зимнего фестиваля не ограничена – все зависит исключительно от умений человека.
– Данный конкурс способствует развитию творческих способностей, совершенствованию организации свободного времени осужденных, привлечению их к активной творческой деятельности, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.