Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В колониях Орловской области начался конкурс снежных фигур. В год тигра учреждения украсил главный символ наступившего года.

Первыми участие в конкурсе приняли осужденные из поселка Нарышкино и города Ливны. Он пройдет во всех исправительных учреждениях региона. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Фантазия участников зимнего фестиваля не ограничена – все зависит исключительно от умений человека.

– Данный конкурс способствует развитию творческих способностей, совершенствованию организации свободного времени осужденных, привлечению их к активной творческой деятельности, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.