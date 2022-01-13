В школах Орла прошли массовые эвакуации детей

Учащихся эвакуируют из школ Орла Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле из школ эвакуируют детей из-за угрозы терактов. Сигнал тревоги прозвучал в нескольких учебных организациях города 13 января.

Родители получили сообщения о случившемся от педагогов.

- В 12.05 нам сообщил учитель о том, что прозвучал сигнал тревоги. Детей вывели на улицу, мы забрали своего ребенка домой, - рассказала "Комсомолке" мама ученицы лицея №32.

В родительских чатах, также, появился снимок с сообщением о минировании сразу 20 школ города. В силовых структурах на данный момент ситуацию не прокомментировали.

Отметим, что накануне массовая эвакуация из школ прошла в Екатеринбурге Детей эвакуировали более чем из 90 учебных заведений. И сегодня же учащихся эвакуировали из всех школ города Саратова, сообщает "КП-Саратов".