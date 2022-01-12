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Общество12 января 2022 13:00

В Орле коллективный иммунитет перед коронавирусом превысил 60%

Привилось больше 180 тысяч человек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле коллективный иммунитет перед коронавирусом превысил 60%. Привилось больше 180 тысяч человек.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, в городе более 153 тысяч жителей сделали прививку первым компонентом вакцины и ждут вторую, а также больше 28 тысяч орловцев привились однокомпонентным "Спутником лайт". Таким образом, коллективный иммунитет составляет 63%. Вакцинация продолжается.

- План вакцинации составляет 80% от всего взрослого населения. Орёл выполнил этот показатель на 78,28%, поэтому ставит себе ещё более высокую планку – защитить от коронавируса всех жителей в возрасте от 18 лет, - говорят в горадминистрации.