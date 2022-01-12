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Общество12 января 2022 12:56

В Орловской области должники выплатили более 46 миллионов рублей за 11 месяцев 2021 года

Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году
Сергей Силаев
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Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области должники выплатили более 46 миллионов рублей за 11 месяцев 2021 года. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

В результате применения меры ограничения права управления транспортным средством должники выплатили 46 миллионов 448 тысяч рублей. Свыше 1 290 автолюбителей, которые не исполнили свои обязательства, временно стали пешеходами. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП России по Орловской области.

– За 11 месяцев 2021 года в Орловской области свыше 1290 водителей, не исполнивших свои обязательства по судебным решениям, были ограничены в праве управления транспортным средством. Наибольшее количество «пешеходов» - должники по алиментам — более 920 человек, – уточнили в пресс-службе.