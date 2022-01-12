Фото: Сайт «Стопкоронавирус.рф»

В Орловской области за последние сутки 115 человек заразились коронавирусом. 33 пациента выздоровело, 2 не справились с болезнью. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Орловской области 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных диагнозов – 71 703.

Выздоровело 33 человека. Общее число орловцев, победивших болезнь, – 67 317.

За последние 24 часа умерло 2 пациента. За время пандемии коронавирус унес жизни 1 568 жителей региона.