Фото: Сайт «Стопкоронавирус.рф»
В Орловской области за последние сутки 115 человек заразились коронавирусом. 33 пациента выздоровело, 2 не справились с болезнью. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Орловской области 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных диагнозов – 71 703.
Выздоровело 33 человека. Общее число орловцев, победивших болезнь, – 67 317.
За последние 24 часа умерло 2 пациента. За время пандемии коронавирус унес жизни 1 568 жителей региона.