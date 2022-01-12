Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В колониях Орловской области прошли праздничные мероприятия. Осужденные поучаствовали в спортивных и творческих конкурсах.

Во время новогодних праздников в колониях Орловской области прошел ряд мероприятий, в которых поучаствовали осужденные. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

– Проведение праздничных мероприятий в учреждениях стало традицией и способствует формированию у осужденных уважительного отношения к правилам и традициям человеческого общежития, повышению их образовательного и культурного уровня, а также привитию осужденным здорового образа жизни, раскрытию спортивных достижений, – пояснили в пресс-службе УФСИН.

В спортивный блок входили состязания по шашках, шахматам, поднятию гири, настольному теннису и дартсу. Творческий блок состоял из конкурсов рисунков, поделок, новогодних плакатов и поделок, а также кулинарных состязаний и викторин. Они продолжались все новогодние праздники.