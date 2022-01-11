В школах №49 и №12 Орла назначены директора

В двух школах города Орла назначены директора. В школу №49 утверждена в должности Виктория Гладкова, а у руля школы №12 стала Екатерина Сиянова.

О назначении рассказали в пресс-службе администрации Орла. Коллективам учебных учреждений руководителей представили 11 января.

Оба директора имеют трудовой стаж по 16 лет. Виктория Гладкова начинала работать в сфере образования в должности учителя начальных классов. Екатерина Сиянова преподавала детямм русский язык и литературу, а с 2015 по 2019 годы была директором Сабуровской средней школы в Орловском районе.