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Общество11 января 2022 13:07

В школах №49 и №12 Орла назначены директора

Учебные учреждения возглавили Виктория Гладкова и Екатерина Сиянова
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В двух школах города Орла назначены директора. В школу №49 утверждена в должности Виктория Гладкова, а у руля школы №12 стала Екатерина Сиянова.

О назначении рассказали в пресс-службе администрации Орла. Коллективам учебных учреждений руководителей представили 11 января.

Оба директора имеют трудовой стаж по 16 лет. Виктория Гладкова начинала работать в сфере образования в должности учителя начальных классов. Екатерина Сиянова преподавала детямм русский язык и литературу, а с 2015 по 2019 годы была директором Сабуровской средней школы в Орловском районе.