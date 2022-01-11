Фото: СУПОНЕВА Ольга

В новогодние праздники орловцы попытались украсть красную рыбу и триммер из магазинов. С начала года Росгвардейцы выезжали на вызовы более 100 раз. Основной причиной выезда продолжают оставаться нарушения правопорядка и мелкие кражи.

В Железнодорожном районе 32-летний местный житель попытался скрыть рыбу и мясо на кассе магазина, но работники супермаркета своевременно нажали тревожную кнопку и росгвардейцы пресекли попытку. На улице Московской 31-летний орловец попытался украсть электротриммер и продукты из гипермаркета, но наряд Росгвардии предотвратил кражу.

В первые десять дней нового года для эффективного обеспечения безопасности и охраны имущества экипажи Росгвардии находились максимально близко с религиозными объектами, местами проведения праздничных и спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.