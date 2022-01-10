Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле недобросовестный перевозчик попал в «черный список». Он лишился права принимать участие в государственных закупках.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области рассмотрело ходатайство администрации города Орла. Было принято решение о внесении частного перевозчика в список недобросовестных поставщиков.

В январе прошлого года вступило в силу решение администрации города об одностороннем расторжении контракта с перевозчиком, который обслуживал маршруты №2, №22, №27 из-за многочисленных жалоб.

Перевозчик решил отстоять свое право в судебном порядке, но суд встал на сторону администрации. 27 декабря 2021 года он был добавлен в «черный список». Это значит, что подрядчик лишен права принимать участие в государственных закупках, сообщила пресс-служба администрации города Орла.