Из-за сильного снегопада на дорогах Орла образовались заторы и пробки

Из-за снегопада ситуация на дорогах города напряженная Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На дорогах Орла и-за сильного снегопада образовались заторы и пробки. В первый рабочий день 2022 года движение по улицам областного центра затруднено.

Согласно данным сервиса яндекс.карты, замедлилось движение в утренний час пик, на картах дороги "покраснели" в период до 9 утра. На час дня ситуация не столько напряженная, однако основные улицы остаются желтыми, проезд замедлен. Хотя коммунальная техника расчищает снежные заносы.

- Неделя предстоит снежная, мы ни на минуту не останавливаем работу, каждую ночь привлекаем стороннюю технику, чтобы вывозить снег, - написал в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.

Согласно данным городской администрации, в ночь на 10 января дороги убирало 65 коммунальных машин. И судя по прогнозам синоптиков, неделя у коммунальщиков будет напряженная: снег продолжит идти.