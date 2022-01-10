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Общество10 января 2022 8:11

На Выгонке в Орле 10 января отключили воду из-за ремонта водопровода

Пережидать отключение до вечера придется жителям нескольких улиц
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле 10 января без воды остались жители Выгонки. Отключили ее на нескольких улицах из-за ремонта водопровода.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, и холодной, и горячей воды не будет до вечера у орловцев, проживающих в домах №58, 60, 62, 64, 69, 97 по Паровозной улице, №5 по Южному переулку, №1 по Высокому переулку, №2 и 4 по переулку Светофорному. Также холодная вода отключена у жителей частного сектора: на улице Высокой, Лесопильной и переулку Путейскому.

Воды не будет с 9.00 до 18.00: пока рабочие ремонтируют участок водопровода на Паровозной улице.