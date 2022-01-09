На перекрестке в Советском районе Орла столкнулись "Ниссан" и "Рено"

Водитель "Рено" получил травмы в столкновении на перекрестке Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На Рождество, 7 января, в Орле столкнулись "Ниссан" и "Рено". В ДТП, случившемся в Советском районе города, есть пострадавший.

Утром, около восьми, 52-летний водитель вел "Ниссан XTRAIL" по улице Игнатова со стороны Ягодного переулка. На регулируемом перекрестке с улицей Матвеева внедорожник поворачивал налево и не уступил дорогу легковому "Рено", который ехал навстречу прямо. Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Рено" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.