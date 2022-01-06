Вятский Посад приглашает орловцев на Рождество: пройдет ярмарка, катание на собачьих упряжках, мастер-классы

Вятский Посад приглашает отпраздновать Рождество
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Духовно-православный центр Вятский Посад приглашает орловцев и гостей из других регионов отпраздновать Рождество. 7 января здесь будет организована не только интересная программа для детей и взрослых, но и состоится ярмарка.
В программу "Кружевная сказка" войдут мастер-классы по лепке из глины, росписи пряников и росписи по дереву, для маленьких гостей состоится интермедия от артистов Орловской филармонии, порадует гостей на открытой площадке театр "Небесная карусель" из Санкт-Петербурга.
Также посетителей ждет катание на собачьих упряжках и лошадях, работа выставки-ярмарки, где можно будет приобрести товары от народных умельцев. Гости смогут подкрепиться блинами и горячим чаем.
Подробная программа праздника есть здесь.
Телефон для справок 8 980 360 07 61.