Улицы Орла после метели расчищают 34 машины

В мэрии рассказали, как продвигается зимняя уборка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле с последствиями метели борются 34 коммунальных машины. О том, как работают коммунальщики, рассказали в городской администрации.

В ночь на 5 января снег с городских улиц вывозило 68 машин. Это техника муниципальной Спецавтобазы и привлеченная техника. За ночь машины совершили больше 220 рейсов, вывезено около трех тысяч кубометров снега.

- В день работает 34 единицы техники Спецавтобазы. Это 15 комбинированных дорожных машин, семь самосвалов, пять малогабаритных тракторов для очистки тротуаров, три трактора с прицепом, два фронтальных погрузчика, один трактор по щеткой и один ВПМ, - сообщили в Администрации Орла.

В ручном режиме трудятся 24 дворника и работники управляющих компаний.