В трех районах Орловской области серьезно выросла заболеваемость коронавирусом

В Орловской области за неделю снизилась заболеваемость ковидом, а в некоторых районах наоборот - пошла в рост Фото: Архив "КП"

В трех районах Орловской области за неделю серьезно выросли показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на то, что в целом по региону заболеваемость снизилась, в некоторых муниципальных образованиях ковид идет в рост.

По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 9,5%. Новые случаи заражения людей ковидом фиксировались во всех районах региона. Занчительный рост отмечен в Мценском, Кромском и Новодеревеньковском районах. А наиболее высокие показатели заболеваемости за последние две недели зарегистрированы на территориях Орла, Свердловского, Дмитровского, Орловского районов.

Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом все еще выше средних показателей по России.