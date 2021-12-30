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Происшествия30 декабря 2021 12:41

Жилой дом сгорел в Орловской области

Пожар разгорелся в Кромском районе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области сгорел жилой дом

В Орловской области сгорел жилой дом

Фото: Архив "КП"

Жилой дом сгорел в Орловской области 29 декабря. Пламя охватило строение в Кромском районе.

Все случилось в селе Короськово. Спасателям сообщение о пожаре поступило около полудня, пожарные прибыли на место ЧП. Как оказалось, горел деревянный жилой дом. Огонь затушили,однако спасти постройку не удалось.

- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину устанавливают специалисты. Всего за сутки в регионе зафиксировано 10 разных происшествий, на которые пришлось выезжать сотрудникам МЧС. Три из них - пожары.