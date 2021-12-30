В Орловской области сгорел жилой дом Фото: Архив "КП"

Жилой дом сгорел в Орловской области 29 декабря. Пламя охватило строение в Кромском районе.

Все случилось в селе Короськово. Спасателям сообщение о пожаре поступило около полудня, пожарные прибыли на место ЧП. Как оказалось, горел деревянный жилой дом. Огонь затушили,однако спасти постройку не удалось.

- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину устанавливают специалисты. Всего за сутки в регионе зафиксировано 10 разных происшествий, на которые пришлось выезжать сотрудникам МЧС. Три из них - пожары.