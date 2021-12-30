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Общество30 декабря 2021 12:32

Мценскому интернату для детей с умственно-физическими недостатками купили специальный автомобиль

Он оборудован подъемником для перевозки инвалидных колясок
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области интернату для детей с умстевенно-физическими недостатками купили специальный автомобиль. Машину перед новым годом получил Мценский дом-интернат.

Автомобиль оборудован специальным подъемником, с помощью которого становится возможной перевозка людей в инвалидных колясках.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, купили машину за счет средств областного бюджета, она обошлась в 1,7 миллиона рублей. Ключи от автомобиля передали директору учреждения Марине Толмаковой.