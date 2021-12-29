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Общество29 декабря 2021 13:46

В новогодние праздники поликлиники Орловской области будут работать в режиме выходного

Стационар и скорая помощь продолжат работу в прежнем режиме
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В новогодние праздники поликлиники Орловской области будут работать в режиме выходного. Стационар и скорая помощь продолжат работу в прежнем режиме.

Об этом рассказал глава регионального депздрава Станислав Шувалов во время брифинга с журналистами 29 декабря. Он отметил, что в больницах на период новогодних праздников введут режим повышенной готовности.

Также несколько дней в Орловской области не будут работать пункты вакцинации от covid-19. Прививку нельзя будет сделать 31 декабря, а также 1,2 и 7 января.