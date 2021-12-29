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Происшествия29 декабря 2021 6:15

В Северном районе Орла горела квартира, госпитализирована пенсионерка

Из-за пожара на улице Металлургов пришлось эвакуировать людей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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На Металлургов случился пожар в квартире

На Металлургов случился пожар в квартире

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В одной из квартир на улице Металлургов Орла случился пожар. В ЧП есть пострадавшие: в больнице оказалась 82-летняя пенсионерка.

Все произошло в вечернее время, в девятом часу. Пожарным пришлось эвакуировать людей. Двоих удалось спасти, пожилой женщине потребовалась госпитализация, она находится в областной клинической больнице. Причиной пожара, предположительно, стал аварийный режим работы проводки.

- В результате пожара в помещении зала термически повреждены обои на 10 квадратных метров, пластиковая дверь на балкон на 2 квадратных метра, закопчено остекление оконного проема, - рассказали о последствиях пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.