В Северном районе Орла горела квартира, госпитализирована пенсионерка

На Металлургов случился пожар в квартире Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В одной из квартир на улице Металлургов Орла случился пожар. В ЧП есть пострадавшие: в больнице оказалась 82-летняя пенсионерка.

Все произошло в вечернее время, в девятом часу. Пожарным пришлось эвакуировать людей. Двоих удалось спасти, пожилой женщине потребовалась госпитализация, она находится в областной клинической больнице. Причиной пожара, предположительно, стал аварийный режим работы проводки.

- В результате пожара в помещении зала термически повреждены обои на 10 квадратных метров, пластиковая дверь на балкон на 2 квадратных метра, закопчено остекление оконного проема, - рассказали о последствиях пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.