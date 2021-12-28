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Происшествия28 декабря 2021 14:08

В Орловской области подрядчик просрочил выполнение работ и был дисквалифицирован

Благоустройство парка должны были завершить 30 июля
Сергей Силаев
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В Орловской области подрядчик просрочил выполнение работ и был дисквалифицирован. Благоустройство должны были завершить 30 июля текущего года.

Администрация города Мценска в декабре 2020 года заключила контракт на проведение работ по благоустройству парка культуры и отдыха. Его стоимость – 7,9 миллиона рублей. Работы необходимо было завершить 30 июля 2021 года, однако обязательства выполнены не в полном объеме.

Прокуратура постановила привлечь подрядчика к административной ответственности в виде дисквалификации на шесть месяцев. Работы по благоустройству завершены после вмешательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Орловской области.