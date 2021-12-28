Новогоднюю мечту маленького орловца исполнил Министр внутренних дел

Мечта маленького орловца Миши сбылась

Мечту шестилетнего Миши Копанева из Орла исполнил Министр внутренних дел России. Владимир Колокольцев, в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний, организовал для мальчика экскурсию в Музей космонавтики.

Мишиа мечта, запечатанная в бумажном шаре, оказалась на новогодней ели в МВД. Владимир Колокольцев снял именно этот шар.

Миша очень волновался перед поездкой, ведь раньше он бывал в Москве только на лечении

- Мы сделаем максимум возможного, чтобы в ближайшее время Михаил исполнил свое желание. И заодно найдем возможность его поздравить с наступающим Новым годом, - отметил глава МВД России.

И уже спустя несколько дней маленький Миша, который еще не ходит в школу, но уже любит читать и знает много о космосе, смог побывать в Музее космонавтики. В столицу из Орла он приехал вместе с мамой и папой. Мальчик волновался: ведь раньше в Москву он приезжал только на лечение.

Владимир Колокольцев помог осуществить новогоднюю мечту ребенка

Помимо музея, по поручению Владимира Колокольцева, для Миши организовали праздничную программу на два дня. Мальчик побывал в «Москвариуме», на Красной площади, на фабрике мороженого, а также на самой высокой смотровой площадке Европы, расположенной на 89-м этаже башни «Москва-Сити».

Родители Миши поблагодарили министра за исполнившуюся мечту ребенка и эмоции, которые поездка подарила всей семье.