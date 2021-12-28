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Общество28 декабря 2021 11:53

Новогоднюю мечту маленького орловца исполнил Министр внутренних дел

Владимир Колокольцев организовал для Миши Копанева экскурсию в Музей космонавтики
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Мечта маленького орловца Миши сбылась

Мечта маленького орловца Миши сбылась

Мечту шестилетнего Миши Копанева из Орла исполнил Министр внутренних дел России. Владимир Колокольцев, в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний, организовал для мальчика экскурсию в Музей космонавтики.

Мишиа мечта, запечатанная в бумажном шаре, оказалась на новогодней ели в МВД. Владимир Колокольцев снял именно этот шар.

Миша очень волновался перед поездкой, ведь раньше он бывал в Москве только на лечении

Миша очень волновался перед поездкой, ведь раньше он бывал в Москве только на лечении

- Мы сделаем максимум возможного, чтобы в ближайшее время Михаил исполнил свое желание. И заодно найдем возможность его поздравить с наступающим Новым годом, - отметил глава МВД России.

И уже спустя несколько дней маленький Миша, который еще не ходит в школу, но уже любит читать и знает много о космосе, смог побывать в Музее космонавтики. В столицу из Орла он приехал вместе с мамой и папой. Мальчик волновался: ведь раньше в Москву он приезжал только на лечение.

Владимир Колокольцев помог осуществить новогоднюю мечту ребенка

Владимир Колокольцев помог осуществить новогоднюю мечту ребенка

Помимо музея, по поручению Владимира Колокольцева, для Миши организовали праздничную программу на два дня. Мальчик побывал в «Москвариуме», на Красной площади, на фабрике мороженого, а также на самой высокой смотровой площадке Европы, расположенной на 89-м этаже башни «Москва-Сити».

Родители Миши поблагодарили министра за исполнившуюся мечту ребенка и эмоции, которые поездка подарила всей семье.