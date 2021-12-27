Орловцы из категории детей-сирот получили квартиры в новостройках

Вместе с новым годом предстоит отпраздновать и новоселье

В Орле еще 49 человек из категории детей-сирот получили собственное жилье. Ключи от квартир в новостройках 27 из них вручили 27 декабря.

Вручение ключей прошло в праздничной атмосфере

Квартиры орловцы получили в жилом комплексе "Подсолнухи" в Заводском районе города. В жилище установлены пластиковые окна, уже готова отделка комнат, смонтирована сантехника. А в подарок от строителей обладатели новых квартир получили микроволновые печи.

Ключи от квартир получили еще 27 человек

Поздравить новоселов приехали первые лица города и области. Пожелания счастливого новоселья адресовали сиротам губернатор Андрей Клычков, мэр Юрий Парахин, председатель областного Совета Леонид Музалевский, председатель совета директоров ПАО «Орелстрой» Валерий Глущенко.

С новосельем!

Как пояснили в пресс-службе мэрии Орла, на учете в администрации состоят еще 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предстоит получить собственную жилплощадь. Аукционы на закупку квартир в 2022 году уже объявлены.