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Общество27 декабря 2021 14:03

Орловцы из категории детей-сирот получили квартиры в новостройках

Новоселье отпразднует еще 49 человек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Вместе с новым годом предстоит отпраздновать и новоселье

Вместе с новым годом предстоит отпраздновать и новоселье

В Орле еще 49 человек из категории детей-сирот получили собственное жилье. Ключи от квартир в новостройках 27 из них вручили 27 декабря.

Вручение ключей прошло в праздничной атмосфере

Вручение ключей прошло в праздничной атмосфере

Квартиры орловцы получили в жилом комплексе "Подсолнухи" в Заводском районе города. В жилище установлены пластиковые окна, уже готова отделка комнат, смонтирована сантехника. А в подарок от строителей обладатели новых квартир получили микроволновые печи.

Ключи от квартир получили еще 27 человек

Ключи от квартир получили еще 27 человек

Поздравить новоселов приехали первые лица города и области. Пожелания счастливого новоселья адресовали сиротам губернатор Андрей Клычков, мэр Юрий Парахин, председатель областного Совета Леонид Музалевский, председатель совета директоров ПАО «Орелстрой» Валерий Глущенко.

С новосельем!

С новосельем!

Как пояснили в пресс-службе мэрии Орла, на учете в администрации состоят еще 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предстоит получить собственную жилплощадь. Аукционы на закупку квартир в 2022 году уже объявлены.