Уполномоченным по правам человека в Орловской области официально стала Наталья Балашова

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В должность Уполномоченного по правам человека в Орловской области официально вступила Наталья Балашова. На пост она заступила с 27 декабря.

Утверждена на пост новый уполномоченный была еще в ноябре. Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, Наталья Балашова сегодня приняла присягу. В должности она сменила прежнего уполномоченного, отработавшего два срока, Александра Лабейкина.

ДОСЬЕ "КП"

Наталье Балашовой 61 год, она родилась в Днепропетровской области Украины. В 1990 получила юридическое образование, а в 1999 окончила Академию Управления МВД России. Имеет степень кандидата юридических наук.

Долгое время работала в органах внутренних дел, с 1980 года. Орловцам Наталья Балашова хорошо знакома, как глава миграционной службы МВД: с 2006 года она возглавляла УФМС России по Орловской области.

Имеет разные регалии: победитель областного конкурса «Женщина—директор года», награждена нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «За содействие МВД», «За верность долгу», «За отличие в службе ГАИ» 2 степени, медалями «За отличие в службе» 1 степени, «За безупречную службу» медалью Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» и другими.