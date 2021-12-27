Жители Выгонки в Орле 27 декабря временно остались без света

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле 27 декабря жители района Выгонки остались на время без света. По нескольким улица отключили электроэнергию из-за профилактических работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

- По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», с 9.00 будет отключена электроэнергия в частном секторе по улице Поликарпова, улице Смоленской, улице Паровозной, улице Полтавской и другим прилегающим улицам и переулкам, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

Причина, по которой жители Выгонки остались без электричества - профилактика на трансформаторной подстанции. Включить свет обещают в 12.00.