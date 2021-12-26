В МЧС поступила новая техника Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Автопарк Орловского МЧС пополнился новой техникой. Машины спасатели получили в преддверии профессионального праздника.

- На вооружение подразделений Орловской области поступило 3 единицы основной пожарной техники (автоцистерны тяжелого класса) на шасси повышенной проходимости и 1 специальный штабной автомобиль для оперативного реагирования гарнизонной службы пожаротушения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Машины направят в город Ливны, Залегощенский, Колпнянский район - сюда поступят автоцистерны. А штабной автомобиль останется в городе Орле.