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Общество26 декабря 2021 7:30

Автопарк Орловского МЧС пополнился новой техникой

Машины спасатели получили в преддверии профессионального праздника
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В МЧС поступила новая техника

В МЧС поступила новая техника

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Автопарк Орловского МЧС пополнился новой техникой. Машины спасатели получили в преддверии профессионального праздника.

- На вооружение подразделений Орловской области поступило 3 единицы основной пожарной техники (автоцистерны тяжелого класса) на шасси повышенной проходимости и 1 специальный штабной автомобиль для оперативного реагирования гарнизонной службы пожаротушения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Машины направят в город Ливны, Залегощенский, Колпнянский район - сюда поступят автоцистерны. А штабной автомобиль останется в городе Орле.