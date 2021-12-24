Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловцы смогут сдать новогодние елки на переработку. Активисты соберут деревья горожан 22 января 2022 года.

Акция «Елки – не мусор» проходит второй год подряд. В прошлом году за два часа орловцы принесли более 150 деревьев. Они были собраны и вывезены на конный двор, где их переработали, а затем использовали в качестве подстилочного и кормового материала для животных.

В этом году елки измельчат с помощью дробилок. Получившаяся щепка поступит в национальный парк «Орловское полесье». Таким образом, новогодние деревья получат вторую жизнь. Пункты приема будут функционировать в восьми точках города, сообщает пресс-служба администрации города Орла.