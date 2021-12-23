На Октябрьской "Рено" врезался в "ГАЗель", а "ГАЗель" сбила пешехода

В аварии пострадали два человека, один из которых - пешеход

Серьезное ДТП случилось в Советском районе Орла 23 декабря. На Октябрьской улице внедорожник "Рено" врезался в "ГАЗель", а та сбила пешехода.

Авария произошла в районе остановки магазин Орел. О предварительных ее обстоятельствах "Комсомолке" рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

71-летний водитель на автомобиле "Рено Дастер" ехал по Октябрьской и стал поворачивать налево, на Приборостроительную улицу. В этот момент во встречном направлении ехала "ГАЗель", за рулем был 26-летний водитель. Машины столкнулись. От сильного удара "ГАЗель" вылетела с проезжей части, снесла ограждение, дорожный знак и сбила пешехода, который находился на тротуаре.

- В результате ДТП пострадали пешеход и водитель автомобиля Газель. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, - пояснили "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.