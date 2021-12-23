В Орле открылась новогодняя ярмарка на улице Ленина

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле открылась новогодняя ярмарка на улице и площади Ленина. Она будет работать до 15 января 2022 года.

Орловцы могут приобрести сувениры, выпить горячие напитки и попробовать вкусности. Помимо этого, в ассортименте мясные блюда, хот-доги, пицца, супы, плов, пельмени во фритюре, картофель фри, сырные закуски и многое другое.

Среди сувениров есть глиняные, деревянные, стеклянные, вязанные и валенные игрушки, посуда с авторской росписью, мыло и свечи ручной работы, предметы интерьера.

Ярмарка работает ежедневно. По будням с 16.00 до 20.00, а в выходные и праздничные – с 12.00 до 21.00. 31 декабря 2021 года, 1, 6 и 7 января с 12.00 до последнего покупателя, сообщает пресс-служба администрации города Орла.