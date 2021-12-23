Следствие продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области мужчина со знакомым украл кабель с работы. Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратились представители организации, где в выходной день пропал металлический кабель. Его стоимость – 53 тысячи рублей.

Полицейские установили, что неизвестные перерезали кусачкам часть забора и проникли внутрь. В результате розыскных действий были найдены два мужчины, которые могли иметь отношение к краже. Один из них, 51-летний орловец, является работников организации, поэтому он знал, где находится кабель. Его знакомому 35 лет. Похищенный кабель жители области сбыли в пункт металла.

Возбуждено уголовное дело. Местным жителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.