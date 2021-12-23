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Происшествия23 декабря 2021 6:50

На дороге под Орлом автобус "ПАЗ" врезался в грузовик

Пострадали три человека
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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На дороге под Орлом автобус "ПАЗ" угодил в ДТП

На дороге под Орлом автобус "ПАЗ" угодил в ДТП

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом автобус врезался в припаркованный грузовик. В ДТП пострадали три человека.

Авария произошла на дороге "Змиевка-Глазуновка" в вечернее время 22 декабря. Подробности озвучили в УГИБДД. За рулем автобуса "ПАЗ" был 69-летний мужчина, он вел машину в направлении поселка Змиевка со стороны Глазуновки. А на обочине стояла "ГАЗель". Автобус врезался в грузовик.

Как пояснили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, и водитель "ПАЗа", и 52-летний водитель "ГАЗели" и 33-летний ее пассажир получили травмы.