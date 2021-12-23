В мэрии Орла рассказали, почему не вышли в рейс несколько муниципальных автобусов

Несколько муниципальных автобусов не вышло на маршрут Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле накануне не вышли в рейс несколько муниципальных автобусов. По информации некоторых СМИ, людям пришлось дожидаться транспорт на морозе из-за некачественного топлива, которым его заправили. В мэрии эту информацию опровергли.

Всего в городе 34 муниципальных автобуса, а на маршруты не вышло 8 из них.

- Утверждение о том, что автобусам МУП ТТП заливается некачественное дизельное топливо, является неверным, поскольку весь автопарк МУП ТТП заправляется на одной и той же заправке, - гласит комментарий городской администрации в официальном аккаунте в соцсетях.

У восьми автобусов, по сообщению мэрии, обнаружились разные неисправности: у четырех утек антифриз, у одного застыла солярка и еще у трех, цитата, "зафиксирована техническая неисправность".