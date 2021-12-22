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Общество22 декабря 2021 8:12

В Орле прошла благотворительная ярмарка на территории храма

Она посвящена празднику святителя Николая Чудотворца
Сергей Силаев
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Фото: информационно-аналитический отдел Орловской Митрополии

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской Митрополии

В Орле прошла благотворительная ярмарка на территории храма святой блаженной Матроны Московской. Она посвящена празднику святителя Николая Чудотворца.

Перед мероприятием в храме прошли две праздничные литургии, после чего был совершен молебен Николаю Чудотворцу.

Первая ярмарка была проведена в прошлом году. В этот раз посетители могли приобрести православную литературу, иконы, постные пироги и пряники, а также сладости, блюда из рыбы, соленья и многое другое.

Гостей угощали бесплатным чаем. Вся продукция сделана руками прихожан храма. Вырученные средства пойдут на благоустройство храма, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.