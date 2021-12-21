Жителя Орла поймали на краже сладостей из магазина

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Жителя Орла поймали на краже кондитерский изделий из магазина. Мужчина пытался пронести мимо кассы шоколад и другие сладости.

Любителя углеводов задержали в одном из супермаркетов Заводского района города. Продавцы вызвали охрану, когда заметили подозрительного посетителя. На место прибыли рогсвардейцы. При проверке оказалось, что опасения сотрудников магазина не беспочвенны: в сумке у мужчины был шоколад и другие кондитерские изделия, которые он не оплатил.

- Росгвардейцы задержали и передали нарушителя административного законодательства в отдел полиции для проведения разбирательства, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.